Erasmiaans Gymnasium viert 690ste verjaardag

De rector is geschminkt als Erasmus, alle leerlingen gaan op de foto en maandagavond is er een groot feest in het Nieuwe Luxor. Het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam staat stil bij de stichting van de school, 690 jaar geleden.

De school begon in 1328 als een parochieschool van de kerk van Sint Laurens en was eigendom van graaf Willem van Henegouwen.

Een halve eeuw later werd het Erasmiaans overgedragen aan de stad Rotterdam. Tot 1937 zat de school aan de Coolvest, de latere Coolsingel. Het gebouw werd op 14 mei 1940 gebombardeerd. Op de plek herrees later de winkel van C&A.

Bombardement

De gymnasiasten en hun docenten waren voor de oorlog dus al verhuisd naar de Wytemaweg, pal tegenover het Erasmus MC. Daar huist de school nog steeds. Het gebouw werd na het bombardement gebruikt voor de distributie van hulpgoederen.

De oorlog liet diepe sporen na in de school. Eenderde van de leerlingen kwam om het leven. Sommigen overleden in de stad zelf, anderen werden naar kampen gestuurd. Elk jaar worden de namen van de 101 leerlingen die het leven lieten voorgelezen in de aula van de school.

Klaroen

Het Erasmiaans Gymnasium, uitgegroeid tot een school met ruim 1100 leerlingen, is sowieso een school van tradities. Zo wordt elke brugklasser aan het begin van het schooljaar geïnaugureerd als Erasmiaan. Dat gebeurt met een persoonlijke toespraak voor alle starters, in de Arminiuskerk.

Aan het einde van het schooljaar vieren alle klassen in de Laurenskerk de 'promotie' rond de overgang van de ene klas naar de andere. Een klas waarin geen enkele leerling blijft zitten, krijgt een klaroen van het orgel.

Allochtonen

Lange tijd was het Erasmiaans Gymnasium een elitair, wit bastion. Tegenwoordig is zo'n twintig procent van de leerlingen van niet-westerse komaf. In 2009 werd daar een documentaire over gemaakt: De Nieuwe Elite.

allochtonen]

Een van de eerste allochtone leerlingen op de school was columnist Ebru Umar. Zij had het gevoel dat de school haar liever kwijt dan rijk was en voelde zich weggestopt in "een allochtonenklasje". De school bestrijdt dat er ooit zulke klasjes hebben bestaan.

Afgelopen weekend hield het Erasmiaans een reünie voor oud-leerlingen. Ook 'meneer Umar' kreeg een uitnodiging, waarover ze zich op Twitter beklaagde.

Umar is niet de enige bekend geworden persoon met een diploma van het Erasmiaans Gymnasium op zak. Ook schrijver Ernest van der Kwast, acteur/dicter Ramsey Nasr, actrice Sigrid ten Napel en natuurkundige Robbert Dijkgraaf zaten er op school.