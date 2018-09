Nieuw vogeleiland Haringvliet heet Bliek

Het nieuwe eiland in het Haringvliet krijgt de naam Bliek. Het Wereld Natuur Fonds bouwt een eiland speciaal voor vogels en vissen. De afgelopen tijd konden mensen een naam verzinnen voor het eiland. Uit de duizend inzendingen is uiteindelijk de naam Bliek gekozen.

De inzending kwam van Arjen de Jong. "Ik zou het eiland 'Bliek' willen noemen. Een jonge haring noem je namelijk ook wel een bliek. Dus hoe noem je een jong eiland in het Haringvliet?... Precies!"

Binnenkort gaan de Haringvlietsluizen bij de Zuid-Hollandse eilanden op een kier. De sluizen houden sinds 1970 water van de zee tegen. Het openen van de sluizen is cruciaal voor trekvissen en vogels.

De vissen en vogels hebben zandbanken nodig om te kunnen broeden en te rusten. Het eiland van tien voetbalvelden groot moet dat proces versnellen De verwachting is dat het eiland in oktober af is.