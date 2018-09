Deel dit artikel:











Onrust op het Bachplein in Schiedam

Overdag heerst een serene kalmte over het Schiedamse Bachplein. Flat nummer 2 ziet er opgeruimd uit. Kinderen spelen op het veld. Maar ’s nachts durft mevrouw Kerklaan niet meer alleen de deur uit. Ze is bang voor jongeren die in en rondom de flat ‘hangen’. Ze zorgen volgens haar voor overlast. "Er gaat ’s avonds altijd iemand met me mee."

Afgelopen weekend was er van alles aan de hand. Een bewoner werd meegenomen door de politie en een andere bewoner hing spandoeken op met leuzen gericht aan wooncorporatie Woonplus. "Woonplezier niet hier", stond er op een van de doeken. Mevrouw Van der Touw hing de spandoeken op die volgens haar weer verwijderd zijn door de woningcorporatie. Zij is de overlast spuugzat: "De jongeren hangen overal en je wordt bedreigd. Wil Woonplus dat we het recht in eigen handen nemen?" Ahmed is een jongen die in de flat woont. Hij keurt de actie van mevrouw Van der Touw af. "Zo maak je de flat zwart." Hij ontkent ook niet dat er rommel gemaakt wordt. "Rommel en overlast heb je in elke flat. Als ze ons een buurthuis geven, dan is er niets aan de hand." Er is contact gezocht met woningcorporatie Pluswonen. Ze willen alleen kwijt dat ze op de hoogte zijn van de onrust en komen in de loop van maandag met een statement.