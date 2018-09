Ed Aldus: fantastische nazomer met tot 25 graden

Het is de komende dagen een stuk warmer dan normaal rond deze tijd van het jaar. ''De temperatuur zal de komende weken nog wel eens boven de twintig graden uitkomen, maar zo warm als nu gaat het waarschijnlijk niet meer worden'', zegt weerman Ed Aldus.

Maandagmiddag sneuvelde een warmterecord uit 2003. Het was namelijk de 117e 'warme dag' van dit jaar. Dat zijn dagen waarop de temperatuur uitkomt boven de twintig graden.

Dinsdag stijgt de temperatuur nog verder door. In Hoek van Holland aan zee is het dan 22 graden en in Gorinchem zelfs 25 graden. Vrijdag trekt de kou onze regio in en klapt de maximumtemperatuur naar beneden tot 16 graden.