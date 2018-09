'Beschuldigingen tegen oud-wethouder Sliedrecht onacceptabel'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht scharen zich achter de voormalig wethouder Len van Rekom (VVD Sliedrecht). In april 2018 legde hij zijn functie neer naar aanleiding van beschuldigingen over zijn bestuursstijl.

Uit een integriteitsonderzoek van bureau Berenschot wordt geconcludeerd dat die beschuldigingen onjuist zijn. "Zijn reputatie is ten onrechte beschadigd. De manier waarop hij door anderen in een kwaad daglicht is gezet, vinden wij onacceptabel", laat het college in een schriftelijke reactie weten.

Verder roept het college op om met respect met elkaar om te gaan: "Politiek wordt bedreven op de inhoud en niet op de persoon."