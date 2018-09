Deel dit artikel:











Satéprikkers in deursponningen Berkel en Rodenrijs

De politie waarschuwt bewoners van de Westpolder in Berkel de Rodenrijs voor verdachte personen. In meerdere woningen zijn satéprikkers in deursponningen gevonden.

Het is volgens de politie mogelijk het werk van criminelen die zo te weten willen komen of de bewoners langdurig afwezig zijn. Buurttoezicht Lansingerland en de gemeente zijn op de hoogte gesteld van de situatie. De politie geeft het advies om bij het zien van verdachte personen in de wijk gelijk de politie te bellen.