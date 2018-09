Deel dit artikel:











Grote stroomstoring in Rotterdam-West Monteurs in de Robert Fruinstraat Monteurs in de Robert Fruinstraat

In Rotterdam-West is om 21:48 uur de stroom uitgevallen. Het gaat volgens netbeheerder Stedin om ongeveer 10-duizend huishoudens. Monteurs zijn volgens een verslaggever ter plaatse bezig met herstelwerkzaamheden in een verdeelstation aan de Robert Fruinstraat.

Een woordvoerder van Stedin kon rond 23:30 uur nog niet veel zeggen over de stroomstoring. Zo is het nog onduidelijk hoe de storing is ontstaan en op welke termijn iedereen weer van stroom kan worden voorzien. De stroomstoring is in het gebied tussen de Middellandstraat, Vierambachtsstraat, Nieuwe Binnenweg en Rochussenstraat. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is de brandweer een paar keer uitgerukt om mensen uit enkele liften te bevrijden. RET

De stroomstoring trof ook het openbaar vervoer. Volgens de RET reden de tramlijnen 4, 8, 23 en 24 korte tijd een gewijzigde route. Rond 23:30 uuur kwam het tramverkeer weer op gang, al werd er nog niet volgens de dienstregeling gereden. ''Houd rekening met extra reistijd'', aldus de RET. Volgens de gemeente Rotterdam zijn ook de verkeerslichten uitgevallen. ''Hou hier rekening mee als je onderweg bent'', aldus de gemeente.