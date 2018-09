Van Galen, Van Moorsel en Stöve geëerd tijdens 25e Bep van Klaveren Memorial

Waterpolocoach Robin van Galen en oud-wielrenster Leontien van Moorsel zijn maandagavond benoemd tot Rotterdams Sporticoon. Dat gebeurde tijdens de 25e editie van de Bep van Klaveren Memorial.

Van Galen en Van Moorsel krijgen nu een eigen toernooi en scharen zich in een rijtje met onder meer Dirk Kuyt, Raemon Sluiter en Deborah Gravenstijn. In totaal zijn er nu negentien iconen.

Oud-tennisster Betty Stöve werd benoemd tot held, maar krijgt geen eigen toernooi. Eerder werd oud-verzorger van Feyenoord, Gerard Meijer, ook benoemd tot held.

Erkenning

Oud-tennisster Betty Stöve vindt het mooi dat ze nu een 'Rotterdamse held' is. "Het is prachtig om erkend te worden door de stad Rotterdam. Ik blijf altijd Rotterdammer."

Robin van Galen is trots op zijn benoeming. "Heel bijzonder om in dit heel bekende rijtje te mogen staan, als relatief kleine sport; waterpolo. Maar het zegt ook heel veel over onze prestatie van tien jaar geleden op de Olympische Spelen (Van Galen haalde goud, red.)."

Tijdens de avond vond er ook een boksinterland plaats tussen Nederland en Tjechië. Die is op het moment nog bezig.

Bekijk hierboven de interviews met Betty Stöve, Robin van Galen, ambassadeur Arnold Vanderleyde en Bokser Peter Müllenberg.