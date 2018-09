Deel dit artikel:











Gertjan Verbeek (oud-trainer Feyenoord): 'Zal niet tussentijds instappen in Nederland' 08-17-verbeek

Gertjan Verbeek was maandagavond aanwezig tijdens de 25e Bep van Klaveren Memorial. De oud-trainer van Feyenoord gaf daar tegenover RTV Rijnmond aan dat hij niet tussentijds zal instappen bij een club in de eredivisie. "Het avontuur in het buitenland zou ik wel overwegen. In het buitenland kennen ze mij niet en ik de club niet."

Na zijn ontslag bij FC Twente verveelde Verbeek zich niet. "Ik ben als analyticus betrokken bij FOX Sports, dus ik zie nog genoeg wedstrijden. Van de week ben ik ook bij AZ-Feyenoord geweest. Dat geeft veel voldoening. Ik heb veel vrije tijd en dat is ook weleens lekker." Feyenoord zoekende

Verbeek vond zijn oude ploeg niet goed spelen tegen AZ. "Feyenoord speelde niet best, AZ was eigenlijk beter. Ze presteren niet maximaal. Er zit meer in dan ze nu laten zien. Maar ze hebben nog te weinig stabiliteit, het is nog wennen en zoeken. Ik denk dat de afstand tussen PSV en Ajax nog te groot is, ook financieel. Dat is geen schande. Het is hopen dat er een paar jonge jongens doorbreken." Verbeek vond zijn oude ploeg niet goed spelen tegen AZ. "Feyenoord speelde niet best, AZ was eigenlijk beter. Ze presteren niet maximaal. Er zit meer in dan ze nu laten zien. Maar ze hebben nog te weinig stabiliteit, het is nog wennen en zoeken. Ik denk dat de afstand tussen PSV en Ajax nog te groot is, ook financieel. Dat is geen schande. Het is hopen dat er een paar jonge jongens doorbreken." Te gast in Rotterdam

Zoals gezegd was Verbeek aanwezig bij de Bep van Klaveren Memorial. "Sinds mijn Feyenoord-tijd kom ik hier. Ik heb op de boksschool waar Bep van Klaveren vroeger trainde, een paar keer meegedaan bij de oudjes. Ik ben nog een paar keer teruggekomen en krijg ieder jaar een uitnodiging." Zoals gezegd was Verbeek aanwezig bij de Bep van Klaveren Memorial. "Sinds mijn Feyenoord-tijd kom ik hier. Ik heb op de boksschool waar Bep van Klaveren vroeger trainde, een paar keer meegedaan bij de oudjes. Ik ben nog een paar keer teruggekomen en krijg ieder jaar een uitnodiging." Bekijk hierboven heel het interview met Gertjan Verbeek.