Dordrechts Museum verwerft werk van Godfridus Schalcken

Het Dordrechts Museum heeft de hand weten te leggen op een 17e-eeuw schilderij van Godefridus Schalcken, een van de belangrijkste kunstschilders uit Dordrecht.

Het gaat om het schilderij 'Studie van een jongen die opkijkt' dat vanaf dinsdag in het museum te zien is.

Het 17e-eeuwse schilderij is onlangs ontdekt. Generaties bleef het schilderij onopgemerkt in de collectie van de Schotse markiezen van Lothian. Vorig jaar dook het schilderij op bij een veiling van het gerenommeerde veilighuis Sotheby's.

"Dit werk past in het rijtje van andere meesterwerken in onze collectie zoals de eend van landschapschilder Aelbert Cuyp of het schelpenstilleven van Abraham Susenier", zegt Peter Schoon, directeur van het Dordrechts Museum. "Een schilderij om je over te verbazen, of gewoon om te bewonderen.''