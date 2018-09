Vrachtwagen verliest suikerbieten op A29

Een vrachtwagen die suikerbieten vervoerde, is dinsdagochtend rond 05:30 uur op de A29 richting Bergen op Zoom een deel van zijn vracht verloren. De suikerbieten liggen voor de afslag Oud-Beijerland verspreid over de weg.

De betreffende chauffeur zou doorgereden zijn, meldt weginspecteur René van Rijkswaterstaat.



Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is het een raadsel hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Van het incident zijn geen camerabeelden.

Door de rommel op de weg is de Heinenoordtunnel richting Bergen op Zoom een tijdje afgesloten geweest. Rond 07:00 uur is één rijstrook weer vrijgegeven. De verwachting is dat andere rijstroken om 07:40 uur open kunnen. De afrit Oud-Beijerland blijft naar verwachting tot 09:15 uur dicht.

Automobilisten richting Bergen op Zoom kunnen omrijden via de A15, A16, A17 en A58.