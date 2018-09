Luchtvaartregeldruk nekt modelbouw- en dronepiloot

Modelvliegtuigbouwers en drone-piloten zuchten onder de ronduit warrige Europese-, landelijke- en gemeentelijke luchtvaartwetten en regelgeving.

De handhavingsbepalingen in Nederland verschillen in ieder geval van stad tot dorp en daar zijn met name de bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart aangesloten clubs de dupe van.

Iedereen die voor veel geld een op afstand bestuurbare drone, vliegmachien of helicoptertje koopt wordt in de winkel afgescheept met een begeleidende restrictiebrief en dan is men zonder les-, brevet en/of certificaat gerechtigd achteloos te gaan rond vliegen met de gevaarlijke apparaten.

Bij onvermijdelijke ongelukken en crashschades gaan overheden steevast over op stringente ge- c.q. vliegverboden, die de zorgvuldige veiligheid propagerende modelvliegclubs ernstig in hun hobby en soms zelfs professieplezier beperken.

Leegloop en uiteindelijke opheffing ligt in diverse gebieden dan ook ontegenzeggelijk op de loer. En dat terwijl gedegen les-begeleiding en zelfbouw juist minder brokken én goedkopere, maar vooral beter functionerende dus minder crash-gevoelige apparatuur oplevert.

Vliegend vlogreporter Jack F Kerklaan ging in op de noodkreetnodiging van ModelVliegClub West-Voorne en hoort hun behartensvolle woorden van waarde op het idyllisch gelegen Kanaaldijk West 3-vliegveldterreintje tussen Hellevoetsluis en Geervliet een wijle aan.......