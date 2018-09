Prinsjesdag 2018: Krijgt Rotterdam extra geld voor onderwijs en infrastructuur?

Dinsdag is het weer zover. Prinsjesdag. De dag dat de regering haar plannen voor het komende jaar bekendmaakt. Voor de gemeente Rotterdam altijd weer een spannend moment of er wel of geen extra geld vanuit Den Haag komt voor de vele plannen die de stad heeft.

De laatste jaren ging burgemeester Aboutaleb met zijn wethouders op Prinsjesdag naar Den Haag toe om ’s ochtends vóór de Troonrede met de drie andere grote steden te vergaderen. Dit jaar is dat maandag al gebeurd in Amsterdam, waardoor de burgemeester met zijn wethouders op Prinsjesdag in Rotterdam kan blijven. Dat wordt dus niet zwaaien naar de koning langs de route, maar in het Rotterdamse stadhuis kijken naar de televisie.

Loco-burgemeester Bert Wijbenga is de enige die wel aanschuift in de Ridderzaal. Hij is de man van minister Cora van Nieuwenhuizen en is als partner aanwezig bij het voorlezen van de Troonrede.

Meer geld nodig

Vorige week werd bekend dat door de plannen van het kabinet het overgrote deel van de Nederlanders er dit jaar gemiddeld 1,5 procent op vooruit gaat. Ook gaat er veel geld naar het onderwijs en infrastructuur. Maar wat betekent dat voor Rotterdam?

Wethouder Adriaan Visser van financiën hoopt op veel geld voor het onderwijs in Rotterdam. “Misschien wel een beetje meer dan voor de andere grote steden", zegt hij. "We hebben een schreeuwend tekort aan leerkrachten. Ik hoop dat we een beetje geld extra krijgen om die leerkrachten naar ons toe te trekken."

Ook heeft Rotterdam volgens wethouder Visser veel behoefte aan een extra bijdrage voor de lokale infrastructuur, zoals bijvoorbeeld een nieuw te bouwen stadsbrug of de Maastunnel. Daarnaast is veel geld nodig voor de energietransitie van de haven.

De afgelopen maanden is er veel gelobbyd in Den Haag. Dinsdag zal blijken of en hoeveel effect dat heeft gehad.