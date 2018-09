Deel dit artikel:











Inbreker Marnix Gymnasium kwam voor de frisdrankautomaat Het Marnix Gymnasium. Foto: Google Streetview

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een inbreker ingerekend bij het Marnix Gymnasium in Rotterdam. Hij was niet op jacht naar dure laptops, beamers of de schoolkluis, maar sloeg zijn slag bij de frisdrankautomaat.

Ver kwam hij niet met zijn buit. De politie trof de 40-jarige inbreker uit Schiedam buiten aan in de struiken. De man is overgebracht naar het politiebureau. Het geld dat hij uit de frisdrankautomaat wist te halen, is in beslag genomen.