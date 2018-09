Liveblog teruglezen: Verdachte van Rotterdamse 'prostitutiemoorden' voor de rechter

De 59-jarige Albert B. uit Schiedam stond dinsdag voor de rechter. Hij wordt verdacht van de moorden op de dakloze Berendina Stijger in 1990 en prostituee Francis Hofland, een jaar later.

Beide vrouwen werden dood aangetroffen in Rotterdam. Het sperma van B. is gevonden in de twee vrouwen. Maar volgens zijn advocaat begreep hij helemaal niet waarom hij terechtstaat.

Verslaggever Paul Verspeek was bij de rechtszaak aanwezig en twitterde over de zaak.