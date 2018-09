Prinsjesdag: 'Het leven van een man is weer veel makkelijker'

Na dertien jaar als politicus in Rotterdam gewerkt te hebben, is dit de eerste Prinsjesdag van Antoinette Laan. "Het is een dag die van ceremonie en traditie aan elkaar hangt. Nu houd ik wel heel erg van traditie, maar ik vind het een enorm spannende dag."

Deze derde dinsdag van september draait om de nieuwe plannen van de regering. Toch gaat het gesprek van de dag op het Binnenhof al tijden over de outfits van die dag.

"Het is toch wel een dingetje. De vrouwelijke Kamerleden vragen al tijden: 'heb je al een hoed?', 'wat doe je aan?', 'wat is de kleur?' Mannen hebben met elkaar de discussie over welke kleur das zij om moeten. Dus het leven van een man is weer veel makkelijker."

Over de nieuwe plannen kan Laan nog niets zeggen. Vrijdag konden Kamerleden de plannen ophalen, maar zij leest ze vandaag pas. Wel belooft Laan hard te werken om de wensen die Rotterdam heeft in te willigen.

"Ik zei altijd: Rotterdam is de motor van Nederland. Hier wordt het geld verdiend, in Den Haag verdeeld en in Amsterdam uitgegeven. Elke Rotterdamse wens ga ik met verve verdedigen."

'Bescheiden' look

Onder de 'sociale druk' van de andere Kamerleden is Laan na de zomervakantie gaan winkelen voor Prinsjesdag. De keuze is gevallen op een rode hoed van Susan Dekker uit Den Haag en een blauwe jurk van La Dress. Beide zijn Nederlandse ontwerpen.

Het belooft een hectische dag te worden voor Laan. Eerst nog naar de kapper, want daar wordt de hoed vastgezet. "Die mag natuurlijk niet wegwaaien." Ze mag ook absoluut niet te laat komen, want dan is alles rond het Binnenhof al hermetisch afgesloten.

"We hebben de ceremonie niet gerepeteerd, maar we hebben wel het programma van minuut tot minuut uitgeschreven gekregen. Verder staan overal camera's, dus moet je natuurlijk niet in je neus peuteren of in slaap vallen. Maar dat komt sowieso wel goed. Het is zo spannend, ik ga alles met grote ogen bekijken."