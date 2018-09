Jørgensen haakt geblesseerd af op training Feyenoord

Nicolai Jørgensen heeft de dinsdagtraining geblesseerd moeten staken. De Deense spits voelde aan zijn voet en hinkte naar binnen.

Jørgensen speelde met de wisselspelers mee in een oefenduel met Jong Feyenoord. Hij stond dit seizoen al aan de kant, nadat hij een voetblessure had opgelopen tijdens het WK in Rusland.

Afgelopen zondag maakte Jørgensen zijn rentree bij Feyenoord. Hij viel in de slotfase in voor Robin van Persie. Over de ernst van de blessure is nog niets bekend.