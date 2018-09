Rotterdamse econoom: 'Het plaatje in Nederland is nu onmiskenbaar rooskleurig'

De Nederlandse regering komt op deze Prinsjesdag met een positief verhaal. "Het plaatje in Nederland is nu onmiskenbaar rooskleurig", zegt ook de Rotterdamse econoom Sandra Phlippen. Dan moeten tegenslagen wel uitblijven.

96 procent van alle Nederlanders gaat er op vooruit, stelt de regering. Tegelijkertijd stijgen de zorgpremies en gaat ook de btw omhoog. "Door een heel stelsel aan regelingen gaan veel mensen er onder de streep toch op vooruit", zegt Phlippen, hoofd Nederland bij het economisch bureau van ABN Amro en docent aan de Erasmus School of Economics.

Door een 'belastingverschuiving' worden straks vooral mensen die vergroenen beloond. "Mensen die hun huis isoleren, die elektrisch rijden en die zuinig omgaan met energieverbruik. Wie dat niet doet, wordt extra belast."

Dreigingen van buiten

Door de open economie van Nederland zijn wij wel kwetsbaar voor dreigingen uit het buitenland, vertelt Phlippen. "De brexit bijvoorbeeld. Dat gaat over 3 procent van ons bruto binnenlands product (bbp). Dat is ontzettend veel: 1,5 miljard euro. Dat soort grote tegenslagen moeten we kunnen opvangen."

Wel moet de regering oppassen met het uitdelen van cadeaus, waarschuwt Phlippen. "De staatsschuld neemt af, net als de begrotingskorting, maar waarschijnlijk zitten er meer moeilijke tijden aan te komen."

Phlippen leest met haar team de plannen van de regering zo snel als mogelijk. Om 15:15 uur worden die gepubliceerd. Later vertelt zij op Radio Rijnmond over die regeringsplannen. 's Avonds zit ze in de foyer van Theater Rotterdam.