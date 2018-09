Hoeden van Barendrechtse ontwerpster te zien op Prinsjesdag

De Barendrechtse Myra van de Korput kijkt dinsdagmiddag met extra belangstelling naar de uitzendingen over Prinsjesdag. Twee Kamerleden dragen namelijk een door haar ontworpen hoed.

De hoedenontwerpster heeft al negentien jaar haar eigen atelier en winkel in Barendrecht. Niet zonder succes: haar hoeden worden verkocht in steden als Londen en Melbourne. Ook eerdere jaren droegen Kamerleden een echte 'Myra' op Prinsjesdag.

Bente Becker (VVD) is een van de vrouwen die dinsdag met een hoed van Van de Korput door de Ridderzaal paradeert. De andere naam houdt Van de Korput nog even geheim.

Ze kijkt met veel spanning naar de televisie-uitzending op Prinsjesdag: "Ik kijk natuurlijk naar de hoeden. Maar ik ben ook wel nieuwsgierig naar wie wat heeft gemaakt, of ik de stijl van andere ontwerpers herken." Van de Korput zit op het puntje van haar stoel tijdens de hoedenparade. "Alsof je eigen kinderen op tv komen."

Van de Korput heeft veel creatieve vrijheid om de hoeden te maken. "Op Prinsjesdag durven ze de extra aparte hoeden te dragen. Eigenlijk is het een leuk onderwerp", aldus de hoedenmaakster.

NS

Ook op een andere plek in Den Haag is het werk van Van de Korput dinsdag te bewonderen.In het kader van Prinsjesdag heeft de NS dertien ontwerpers benaderd - waaronder Myra - om een hoed te ontwerpen, die wordt tentoongesteld in de hal van station Den Haag Centraal.