Dennis Higler fluit Feyenoord-FC Utrecht

Dennis Higler is aankomende zondag de scheidsrechter bij de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht. Het duel in De Kuip begint om 12:15 uur.

Excelsior-Heerenveen staat onder leiding van Edwin van de Graaf. Er wordt om 19:45 uur afgetrapt in het Van Donge & De Roo stadion.

In de Keukenkampioen Divisie fluit Kevin van den Kerkhof de wedstrijd tussen Sparta en Top Oss en MVV-FC Dordrecht staat onder leiding van Martin Pérez. De topper tussen PSV en Ajax staat onder leiding van de Dordtse scheidsrechter Danny Makkelie.

KNVB Beker

Pol van Boekel is de scheidsrechter in het bekerduel tussen Gemert en Feyenoord. Het duel wordt op donderdag 27 september om 20:45 afgewerkt in het SolarUnie Stadion in Helmond.

Excelsior-NEC staat onder leiding van Jochem Kamphuis, terwijl Alex Bos de leidsman is bij Noordwijk-Sparta. Edwin van de Graaf is de scheidsrechter bij Almere City FC-FC Dordrecht. Alle duels worden op dinsdag 25 september om 19:45 gespeeld.