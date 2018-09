Deel dit artikel:











Dave van The Kik voelt zich 'als een soort god' in Spanje Foto: Sebastiaan ter Burg

"Je voelt je echt een soort god als je daar op het podium staat", vertelt Dave von Raven van The Kik op Radio Rijnmond. "Het was immens. Echt heel iets anders." De Rotterdamse band is net een dag terug van een tour door Spanje, maar de volgende reis staat al vast.

"Die gozer heeft ons meteen weer geboekt", vertelt de zanger. De band trad op in één week op in Valencia, Logroño, Madrid en Barcelona. "Die laatste spande de kroon eigenlijk. Maar het was elke avond een grandioos publiek. Ze kwamen direct helemaal naar voren en gingen ook crowdsurfen en zo." The Kik trad in Spanje op met hun Nederlandstalige liedjes. "En we hadden ook succes. Je moet altijd maar afwachten hoe mensen op je reageren, maar we hebben echt de tijd van ons leven gehad. Ze hadden volgens mij geen idee in welke taal er gezongen werd, maar dat maakt geen bal uit." De band had wel nog één Spaans nummer ingestudeerd. Ook dat sloeg aan. "Ik heb geen idee wat ik heb gezongen, maar ze konden het verstaan. Het was echt ongelooflijk."