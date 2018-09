Drie PKC'ers in definitieve selectie EK Korfbal

Bondscoach Wim Scholtmeijer heeft zijn definitieve selectie voor het EK Korfbal in Friesland bekendgemaakt. De twaalfkoppige selectie van Nederland bestaat uit drie PKC-spelers: Laurens Leeuwenhoek, Suzanne Struik en Olav van Wijngaarden.

Het Nederlands team traint de komende twee weken in Antwerpen. Daarna gaat de regerend Europees kampioen naar Portugal voor een laatste trainingsstage. Het EK Korfbal begint op 13 oktober, dat in Leeuwarden, Heerenveen, Drachten en Gorredijk wordt afgewerkt. Nederland is in de groepsfase gekoppeld aan Engeland, Catalonië en Polen.

Altijd goud

De verwachtingen voor het Nederlands team zijn hooggespannen. Sinds het eerste EK Korfbal in 1998 heeft de ploeg altijd goud gepakt. De teller staat daarmee op zes Europese titels waarvan er twee in eigen land werden behaald.