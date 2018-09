Vliegen naar meer bestemmingen vanaf Rotterdam

Reizigers kunnen vanaf april 2019 naar acht nieuwe bestemmingen vliegen vanaf Rotterdam The Hague Airport. De nieuwe plekken zijn Brindisi, Zadar, Nador, Tanger, Kos, Corfu, Zakynthos en Nice.

De nieuwe vluchten worden uitgevoerd door Transavia en Tui.



De bestemming Nice is terug van weggeweest. Na twee jaar vliegt Transavia weer naar de populaire plaats vanaf Rotterdam. In juli en augustus gaan meerdere vluchten per week naar het zuiden van Frankrijk.