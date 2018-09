Theo Wesselo doet een 'Hausmaggertje' op Radio Rijnmond

Theo Wesselo, ja die! Die ene Rembo van Rembo & Rembo. Die muzikant, die vlerk, die dichter, die kunstenbakkert, die acteur, die Rotterdammer, die ontregelaar. Die ja!

We kunnen lullen toch we een ons wegen maar luister hier het uur Rijnmond Nu van 10 september 2018. Theo was te gast, voor een verbale update. Zijn gitarist is na 5 jaar ruzei weer in de armen gesloten en Eddy Seweratti doet daarom gewoon mee op gitaar. Hausmagger, niet links, niets rechts, maar recht voor je raap!

Geniet met mate en ga Hausmagger zien. Maar hoed u voor Theo...