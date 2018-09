Deel dit artikel:











Politie pakt twee mannen op na achtervolging in Spijkenisse Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

De politie in Spijkenisse heeft in de nacht van maandag op dinsdag na een achtervolging twee personen aangehouden. Dit gebeurde op de Landmeter in de wijk Waterland.

Agenten zagen dat de auto op de Hartelbrug een middengeleider raakte. Daarna reed de wagen met hoge snelheid richting Spijkenisse. Op de Landmeter werd de wagen door meerdere politieauto's klemgereden. Twee politieauto's raakten daarbij beschadigd. In de auto bleek een vuurwapen te liggen. De 35-jarige bestuurder, zonder vaste woon- of verblijfplaats, en de 37-jarige bijrijder uit Spijkenisse zijn aangehouden. Ook is het vuurwapen in beslag genomen.