Blessure Jørgensen lijkt mee te vallen

De voetblessure die Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen dinsdag heeft opgelopen bij een oefenwedstrijd tegen Jong Feyenoord blijkt mee te vallen. De medische staf van de Rotterdamse club verwacht dat hij later deze week de training weer kan hervatten.

Jørgensen viel in een speciaal ingelaste oefenwedstrijd tussen de reserves van Feyenoord en Jong Feyenoord al na een half uur uit, omdat hij last van zijn voet kreeg. De pijn had niets met zijn oude blessure te maken. De Deen was net hersteld van een voetblessure die hij had opgelopen tijdens het WK in Rusland.

De aanvaller maakte afgelopen zondag eindelijk weer zijn rentree voor Feyenoord in de wedstrijd tegen AZ. Jørgensen viel de laatste vijf minuten in voor Robin van Persie. Het is nog niet bekend of Jørgensen zondag tegen FC Utrecht kan spelen.

Jørgensen was in het half uur dat hij dinsdag speelde direct trefzeker. De reserves wonnen met 4-1 van Jong Feyenoord en naast Jørgensen wisten ook Mo El Hankouri en Dylan Vente (2x) het net te vinden.