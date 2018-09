Barendrechtse leraar veroordeeld voor ontucht

Openbare Daltonbasisschool De Zeppelin in Barendrecht

De 41-jarige leerkracht Julio V. uit Barendrecht is dinsdag veroordeeld tot een celstraf van veertig maanden, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik van zijn neefje en het bezit van grote hoeveelheden kinderporno.

De man werd in eerste instantie ook verdacht van ontucht met een zevenjarige leerlinge van een basisschool in Gouda. Dit ontkende hij eerder en daar is hij dinsdag ook voor vrijgesproken.



Wel is volgens de rechtbank bewezen dat V. zijn neefje meerdere keren ernstig heeft misbruikt, gedurende een periode van vier jaar. Daar maakte V. ook foto's van en dus maakte hij zich schuldig aan het maken van kinderporno, zegt de rechtbank. Daarnaast had hij 174 duizend foto's en filmpjes van kinderporno met erg jonge kinderen in zijn bezit.

Tegen V. werd twee weken geleden vier jaar cel geëist. Zijn straf valt nu lager uit, omdat V. niet in zijn functie strafbare feiten heeft gepleegd. Wel krijgt hij een proeftijd van vijf jaar en een beroepsverbod. Ook moet hij zich laten behandelen.



De Barendrechter heeft jarenlang lesgegeven op de Openbare Daltonbasisschool De Zeppelin in Barendrecht. Ook was hij invaldocent op een basisschool in Gouda.