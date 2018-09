18-jarig pianotalent uit Rotterdam-Feijenoord gaat zijn eigen weg

Octavio Doelwijt luisterde als kind eigenlijk het liefst naar rapmuziek. Afgelopen zondag speelde hij op zijn piano de pannen van het dak tijdens het Hefpark Muziekfestival. Met tien eigen klassieke muziekstukken. Best bijzonder voor een 18-jarige jongen uit Rotterdam-Feijenoord.

"Jay-Z, Chris Brown, die richting luisterde ik", blikt Octavio terug op zijn pubertijd. "Maar ik heb zelf altijd pianomuziek geluisterd. Oordoppen in, rustig in de zen-modus." Zijn goede vrienden kende deze kant van hun maat Octavio. "Maar mensen die het niet gewend waren, gingen vragen stellen. Ik word rustig van deze muziek."

Muziek zit in de familie van Octavio. Zijn opa speelde gospel in een kerk in Suriname. Ook zijn familie in Groningen zingt. Maar hij kiest zijn eigen weg: "Ik heb mijn eigen genre: klassiek en modern. Ik gooi alles door elkaar", vertelt Octavio. "Mijn droom is concertpianist te worden."