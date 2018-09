Deel dit artikel:











Uniek Ouddorps zandwallengebied dreigt te verdwijnen Hier liggen de zandwallen er goed onderhouden bij

Het zandwallengebied in Ouddorp staat flink onder druk. Dat zegt groendeskundige Marcel Schildwacht die in opdracht van de gemeente het gebied in kaart brengt. Volgens Schildwacht zijn de zandwallen op deze schaal uniek in de wereld.

Zandwallen zijn op het oog een soort dijkjes, die zijn ontstaan door het ‘uitmijnen’, het afgraven van akkers. De boeren hadden te maken met droge, zandachtige grond. Om vruchtbare grond te krijgen, werd deze laag weggehaald en opzij gelegd. Zo ontstond rondom het perceel een zandophoping. “En dan te bedenken dat dat vroeger met kruiwagens en schepjes gedaan werd. Dat is cultuurhistorie en dat moeten we behouden. Het zou zo op de UNESCO Werelderfgoedlijst kunnen, zo belangrijk is dit gebied”, aldus Marcel Schildwacht. Inmiddels groeien er allerlei bijzondere planten op de zandwallen en voelen insecten en vlinders zich er goed thuis. “De veldkrekel is hier nog te vinden en dat is verder in het hele kustgebied niet meer het geval.” Recreatie

Een groot stuk zandwallengebied is al omgevormd tot recreatieterrein. Daarnaast stoppen veel boeren in het gebied met hun bedrijf. De grond wordt verkocht en omgevormd tot tuin, waarbij de grondeigenaren niet goed weten hoe ze de zandwallen moeten onderhouden. “Ze maken er bijvoorbeeld een rotstuin van.” Een groot stuk zandwallengebied is al omgevormd tot recreatieterrein. Daarnaast stoppen veel boeren in het gebied met hun bedrijf. De grond wordt verkocht en omgevormd tot tuin, waarbij de grondeigenaren niet goed weten hoe ze de zandwallen moeten onderhouden. “Ze maken er bijvoorbeeld een rotstuin van.” Ook kregen grondeigenaren eerst subsidie voor het onderhouden van de zandwallen. Nu dat is gestopt zijn er veel wallen die 'verrommelen' en dichtgroeien. Schildwacht heeft een plan van aanpak gemaakt voor de gemeente. “Het is tijd om nu met zijn allen zuinig te zijn op dit gebied, anders gaat het echt verloren.”