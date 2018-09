Deel dit artikel:











Nieuw op TV Rijnmond: Rotterdammers in het Groen Kees Moeliker in Rotterdammers in het Groen

Vanaf zaterdag 22 september 2018 zendt TV Rijnmond een nieuwe documentaireserie uit: Rotterdammers in het Groen. In dit programma gaat Kees Moeliker, directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam een kijkje nemen bij stedelingen in de stadsnatuur van Rotterdam. Moeliker ziet de laatste jaren de aanwezigheid van één diersoort opvallend toenemen in de stadsnatuur: de mens. In de documentaireserie onderzoekt hij de rol van de mens en neemt Moeliker de kijker mee door parken en tuinen, over daken en langs singels op zoek naar Rotterdammers in het groen.

Tijdens de opnames voor de nieuwe serie heeft Kees Moeliker verschillende plekken ontdekt en nieuwe inzichten opgedaan. "Als bioloog en natuurliefhebber was het wel even wennen om mij in het Rotterdamse groen nu eens niet op dieren maar op mensen te focussen. Ik heb ontdekt hoe Rotterdammers parken, tuinen en singels op verschillende manieren omarmen als een natuurlijk verlengstuk van hun leefgebied. Stadsnatuur is echt onmisbaar, voor iedereen!" aldus Moeliker. Vanaf zaterdag 22 september 2018 is Rotterdammers in het Groen, dat vijf delen heeft, iedere week om 17:15 uur te zien bij TV Rijnmond en Rijnmond.nl.