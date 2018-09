Deel dit artikel:











Jacht van het jaar komt uit Alblasserdam De 90mDAR is het jacht van het jaar

Het jacht van het jaar is negentig meter lang, afgewerkt met reflecterend glas en komt uit Alblasserdam. Scheepsbouwer Oceanco heeft het jacht 90mDAR afgelopen juli opgeleverd. De prijsuitreiking van de World Yacht Trophy Award was maandag in het Franse Cannes.

Net als bij de Oscars en de Emmy's werden er verschillende prijzen in verschillende categorieën uitgedeeld. Van beste innovatie tot het beste exterieur en ook een grote winnaar. In de categorie voor boten van 295 feet was de 90mDAR de beste van dit jaar. Video: Dutch Yachting

De DAR heeft volgens Oceanco een baanbrekende ontwerp en technologische vooruitgang. De bovenkant van de boot is volledig afgewerkt met glas. Daardoor hebben passagiers 'een panoramisch uitzicht van vloer tot plafond naar achteren, bakboord en stuurboord', beschrijft de jachtbouwer. De technische vooruitgang is terug te zien in het 'lange en magere' uiterlijk van de jacht, laat Oceanco weten. "Ontwerper Luiz DeBasto heeft ervoor gezorgd dat het profiel lang, sportief en mager blijft zonder een topzware bovenbouw die zo veel zeer grote superjachten kenmerkt." Oceanco vindt de prijs een grote eer. De kapitein Klaudio Marcelic nam samen met DeBasto de prijs in ontvangst.