Rotterdam rekent op extra geld voor onderwijs en infrastructuur

De gemeente Rotterdam verwacht het komende jaar veel extra geld van het Rijk te krijgen voor onderwijs en infrastructuur. Dat zegt wethouder Visser in een reactie op de Troonrede. Vandaag maakte het kabinet de nieuwe plannen voor het komende jaar bekend.

De economie draait goed en het kabinet kan nu meer geld uitgeven. Rotterdam krijgt daardoor meer geld vanuit Den Haag voor allerlei grote veranderingen die noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld het aanpakken van het lerarentekort en het verbeteren van het onderwijs.

Het kabinet gaat 2 miljard euro extra investeren in infrastructuur en daar wil Rotterdam een graantje meepikken voor de aanleg van een nieuwe brug over de Maas. Rotterdam kan die nieuwe oeververbinding alleen niet betalen en heeft dus steun van het Rijk nodig.

Agenten

Het kabinet heeft ook besloten dat er agenten bij moeten komen. Dat zouden er ruim 1100 moeten worden. Rotterdam krijgt daar een bepaald deel van. Ook komt er steun vanuit Den Haag voor het aanpak van ondermijnende criminaliteit en de energietransitie in de haven.

De plannen moeten nu verder uitgewerkt worden door Rotterdam en dan kan in Den-Haag om geld gevraagd worden. Het is dus nu nog niet duidelijk hoeveel geld er in totaal naar Rotterdam komt.

Brexit

Maar rekent Rotterdam zich niet te snel rijk? Blijft de economie zo goed draaien en wat gebeurt er na de Brexit. Wethouder Visser erkent dat de Brexit voor grote problemen kan zorgen. "Het havenbedrijf bereidt zich voor op een harde knal. Dat zou slecht zijn voor de Nederlandse economie en de Rotterdamse haven. We zien heus wel die bedreiging, de andere kant is dat de economie flink op stoom is. Ik zie het positief in."