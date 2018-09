Deel dit artikel:











'Maak pas op de plaats met sloop Tweebosbuurt' Panden in de Tweebosbuurt die mogelijk worden gesloopt

Zeven partijen in de Rotterdamse gemeenteraad willen dat wethouder Kurvers woningcorporatie Vestia vraagt te stoppen met informatiebijeenkomsten over de sloop van bijna 600 woningen in de Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid. Deze bijeenkomsten zijn voorbarig, omdat de gemeenteraad nog moet beslissen over het sloopplan, zeggen de partijen.

Begin juli stemde het vorige college in met de sloop van bijna 600 woningen . Hiervoor in de plaats komen 374 nieuwe woningen. Meteen daarna organiseerde Vestia informatiebijeenkomsten in de wijk. De plannen zijn nog niet definitief, omdat de gemeenteraad er nog over moet stemmen. En dus zijn deze bijeenkomsten 'voorbarig', vindt de Rotterdamse partij Nida. "Er heerst veel onduidelijkheid onder bewoners, omdat Vestia richting de bewoners doet voorkomen alsof de sloop al vaststaat", schrijft raadslid Ercan Büyükçiftçi van Nida. Zijn verzoek aan wethouder Kurvers om Vestia te laten stoppen met deze bijeenkomsten wordt ondersteund door oppositiepartijen Denk, SP, Partij voor de Dieren en 50Plus en coalitiepartijen GroenLinks en PvdA. Vorige week keerde de wijkraad van de Afrikaanderwijk zich unaniem tegen de sloopplannen in de Tweebosbuurt. Donderdag debatteert de gemeenteraad met wethouder Kurvers over het verzoek van Nida.