Motorrijder gewond bij aanrijding op A20

Foto: AS Media

Een motorrijder is dinsdagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de A20. Dat gebeurde op de weg richting Gouda ter hoogte van Nieuwerkerk aan den IJssel.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Door de botsing ontstond een lange file. De vertraging liep op tot ongeveer een uur. Het verkeer werd enige tijd omgeleid via de A4, A12, A13 en A20.

De weg is later deels vrijgegeven. Alleen de linkerrijstrook was nog dicht voor de verdere afhandeling van het ongeluk.

De politie kon dinsdagavond geen details geven over het ongeluk.