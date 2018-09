Deel dit artikel:











Analoge tv stopt vannacht definitief in Rotterdam Peter van Zoest (ANP)

Analoge tv kijken, is vanaf woensdag niet meer mogelijk in de gemeente Rotterdam. In april van dit jaar sloot Ziggo het analoge tv-signaal al af in Capelle aan den IJssel. Verreweg de meeste mensen kijken al digitaal, zegt Ziggo.

De overgang is de volgende stap in de veranderingen op tv-gebied, zegt Jeroen Hoencamp, CEO van VodafoneZiggo. Digitale televisie is nodig om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken, volgens de kabelexploitant. "Het beeld ging van zwart-wit naar kleur, de antenne verdween van de daken. Nu kijken we behalve op het televisiescherm ook tv op mobiel en tablet. We gaan dóór met vernieuwen om klaar te zijn voor de toekomst." Lees ook: Ziggo in Capelle aan den IJssel koppelt analoog tv-signaal af Wie wil controleren of er thuis al digitale tv is, zet de tv aan en zappt naar kanaal 14. Verschijnt daar Ziggo Sport? Dan is dat digitaal. Staat de zender op een ander kanaal? Dan is het analoog. Hier kan gekeken worden hoe het omgezet kan worden.