Cold Case: naaktfoto's, theedoeken en kwetsbare vrouwen

Berendina Stijger en Francis Hofland. Twee vrouwen uit Rotterdam die elkaar waarschijnlijk niet hebben gekend. Maar het einde van hun leven vertoonde veel overeenkomsten. Twee kwetsbare vrouwen bij wie de hals was doorgesneden.

Berendina Stijger(45) overleed op 9 september 1990. Francis Hofland(22) op 19 juni 1991. Frappant: beiden zijn gedood nadat de avond ervoor grote feesten in de stad waren gehouden. Het zijn de details die deze moordzaak kleuren.

Beide vrouwen hadden psychische problemen en zwierven over straat. Stijger stond bekend als het kattenvrouwtje. Ze had 70 poezen in huis, de reden dat zij haar woning moest verlaten. Het vermoeden is, dat zij tijdelijk sliep onder de Willemsbrug, achter een container. Ze voedde zich onder meer met fruit, dat bleef liggen op de nabijgelegen markt.

Prostituee

Hofland was drugsverslaafde en prostituee. Op de tippelzone bij de GJ de Jonghweg pikte zij regelmatig klanten op. Haar lichaam werd gevonden bij het talud aan de Westzeedijk. Op de plaats waar nu de Kunsthal staat. Een getuige had die nacht gegil gehoord, vanuit het park.

Gegil klonk ook bij de Willemsbrug op 9 september 1990. "Help me! Help me nou!" Volgens een getuige was daarna het bonkende geluid te horen van een steen. Bij het lichaam van Berendina Stijger is een steen, een kinderkopje gevonden met haar bloed. Op haar achterhoofd zat een wond. Volgens de patholoog is dat niet de doodsoorzaak. Wel de messteken.

Niet alleen had de dader in haar hals en buik gesneden, ook in haar kleding. De onderbroek was omlaag getrokken en kapot gesneden. "Het lijkt een daad van razernij" zegt rechter Jacco Janssen dinsdag.

Lappen

Hetzelfde tafereel trof de politie een jaar later aan bij Francis Hofland: onderbroek kapot en omlaag. En ook: de rest van het lichaam bedekt. Met kranten en lappen. Die lappen, dat zou ook een belangrijk detail worden, toen er een dader in beeld kwam.

Het is de 59-jarige Albert B. uit Schiedam. Zijn DNA (oa sperma) zat op en in beide vrouwen. Op het slipje en in de anus van Francis Hofland. In de mond en op een lap stof bij Berendina Stijger.

Naaktfoto's

Toen de recherche binnentrad in de woning van Albert B. waande zij zich in een griezelfilm. Overal naaktfoto's. Op een lampenkap. Op de muur. Op de wc-bril. En steeds dezelfde pose: een naakte, blanke vrouw met ontblote vagina en bedekte borsten. Precies zoals beide slachtoffers zijn aangetroffen, merkt justitie op.

Dat niet alleen: overal in huis lagen en hingen lappen stof. Het lijkt een tweede obsessie van Albert B. Tijdens de zittingen in Rotterdam verscheen hij elke keer in zelfgeknutselde kleding, van kleurrijke stukken textiel. Rechter Janssen laat zelfs een keer een foto maken van zijn broek.

Theedoek

Dinsdag toont de rechter die foto. In de broekspijp is een blauwgeblokte theedoek verwerkt. "Dat viel mij op, omdat op het lichaam van Stijger ook een blauwgeblokte theedoek lag", legt Janssen uit. Een detail. Theedoeken vind je natuurlijk overal, maar toch.

Voor justitie is het duidelijk: alles grijpt in elkaar. Dit zijn scenes uit één en dezelfde film. Eerst werden de vrouwen verkracht, daarna gedood. Eis: 20 jaar cel . Voor de advocaat is er geen hard bewijs: DNA vinden is niet hetzelfde als een moord bewijzen.

De drie rechters gaan er eens goed over nadenken en langer dan gebruikelijk: op 18 oktober doen zij uitspraak.