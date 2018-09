Champions League-debuut Dumfries aandachtig gevolgd bij Spartaan'20

Binnen enkele jaren wisselde Rotterdammer Denzel Dumfries het amateurvoetbal in voor de Champions League. Met zijn nieuwe werkgever PSV debuteerde hij dinsdag in het miljoenenbal met meteen een duel in Camp Nou tegen FC Barcelona. Op zijn eerste jeugdclub Spartaan'20 werd er aandachtig naar zijn debuut gekeken.

Naast verschillende jeugdige leden zat ook een voormalig trainer van Dumfries toe te kijken in de kantine aan de Oldegaarde. Omar Khan, nu hoofdtrainer van het eerste zondag elftal, trainde hem als B-junior bij Barendrecht. ''We hebben hem laten proeftrainen en zeiden direct: dat is er ééntje. We konden meteen zien dat het een winnaar was met ook een goede mentaliteit buiten het veld.''

Verslaggever Sander Verrips proefde de sfeer in de kantine van Spartaan'20 tijdens het Champions League-debuut van Dumfries en maakte een radioreportage. Deze is in het audiofragment te beluisteren.