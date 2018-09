Rotterdammer Mendes Rodriguez maakt zijn eerste Champions League-treffer

Rotterdammer Garry Mendes Rodrigues heeft dinsdagavond zijn eerste goal in de Champions League gemaakt. Hij zette zijn Turkse Galatasaray op een 1-0 voorsprong tegen Lokomotiv Moskou.

Na negen minuten spelen was het raak voor de Rotterdammer die in de jeugd uitkwam voor Feyenoord en later nog voor FC Dordrecht speelde. De Turken wonnen uiteindelijk met 3-0 van de Russen.

Oud-Feyenoorder Georginio Wijnaldum stond namens Liverpool in de basis tegen PSG. Het werd 3-2 in de slotminuut. Ruud Vormer startte namens Club Brugge tegen Borussia Dortmund. De Duitsers wonnen met 0-1 en Sofyan Amrabat bleef de hele wedstrijd op de bank.