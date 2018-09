Burgemeester Albrandswaard: 'Ze zien hun levenswerk voor hun ogen wegbranden'

"Het is heel verdrietig voor de familie Abel, maar ook voor de gemeenschap. De impact hiervan gaat tot ver buiten de regio", zegt burgemeester Hans Wagner van Albrandswaard woensdagochtend over de brand bij restaurant Abel. Het restaurant, waar ook veel (huwelijks)feesten worden gegeven, is totaal verwoest.

De burgemeester werd rond 04:45 uur ingelicht over de grote brand aan de Albrandswaardsedijk. Daarbij is niet alleen het restaurant in de as gelegd, maar is ook het woonhuis van de eigenaren verloren gegaan.



"Ik ben meteen hierheen gekomen. Ik vind het totaal onwerkelijk en onwezenlijk. Gelukkig is de mensen niks overkomen, maar ze zijn wel hun hele hebben en houden verloren. Dat doet pijn", legt Wagner uit.

Al negentien jaar zat restaurant Abel in Poortugaal. Menig huwelijksfeest, jubileum of verjaardagspartijtje is gevierd bij Abel. "Ze zien hun levenswerk voor hun ogen wegbranden", zegt de burgemeester over het gezin dat getroffen is door de brand. "Het is een familie die hier is opgegroeid, dus er is veel verbondenheid met het dorp. Ik weet zeker dat dit voor de hele Albrandswaard een zware slag is."

Hoe het met de boekingen zit die het restaurant voor de komende maanden had staan, is nog niet duidelijk. "Ze moeten dit eerst verwerken, voor we daar wat concreets over kunnen zeggen", zegt Wagner. "Ik weet wel dat er een enorme solidariteit is in het dorp. Dus ik heb goede hoop. Ik heb ze nu vooral getroost en een schouder kunnen bieden. Dat is op dit moment het belangrijkste."