Aboutaleb: Pegida heeft voor filmavond een evenementenvergunning nodig

Als anti-islambeweging Pegida een filmavond voor de Essalam Moskee in Rotterdam wil houden als demonstratie, is daarvoor een evenementenvergunning nodig. "Ze moeten zich als de bliksem tot de Directie Veilig wenden, als ze op 2 oktober een film willen laten zien", zegt burgemeester Aboutaleb.

Via Twitter meldde Pegida-voorman Edwin Wagensveld dat hij op 2 oktober een filmavond wil houden voor een moskee. Daarbij liet hij foto's zien van de Piet Smitkade in Rotterdam-Zuid, vlakbij de Essalam Moskee.

"Als je een film in de openbare ruimte wil laten zien, is dat een evenement", legt de burgemeester uit. "Dat is iets anders dan een demonstratie, waar iedereen demonstratierecht voor heeft. En dus is er een vergunning nodig."

De imam van de Essalam Moskee liet al weten dat Pegida van harte welkom is bij de moskee. “Ik zal ze niet tegenhouden en roep de moslims in Rotterdam op om zich niet te laten provoceren. Het Vredesplein is voor alle Nederlanders. Als de Pegida-aanhangers dat willen, ga ik het gesprek met de demonstranten aan. Ze mogen op gesprek komen.”



Begin juni werd e en Pegida-demonstratie bij de Laleli moskee afgeblazen, omdat deze onmogelijk werd gemaakt door tegendemonstranten. De demonstranten wilden daar een varken roosteren, pal voor de moskee.