Gorcumer opgepakt voor nepwapen in de auto Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in Gorinchem een 21-jarige man opgepakt omdat hij een nepwapen in zijn auto had liggen.

Volgens een woordvoerder van de politie zagen agenten een auto met hoge snelheid rijden over de Grote Haarsekade. Dat was reden om de bestuurder tot stoppen te dwingen. Agenten zagen vervolgens onder een van de stoelen een vuurwapen liggen. Dat bleek nep te zijn, maar was nauwelijks van echt te onderscheiden. De aangehouden man zit nog vast. Zijn auto is in beslag genomen.