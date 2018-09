Deel dit artikel:











Liveblog teruglezen: Niet-inhoudelijke zitting Rotterdamse terreurverdachten De arrestaties waren in een bovenwoning aan de Putsebocht

De rechtbank in Rotterdam behandelde woensdagochtend de zaak van twee terreurverdachten, die in juni werden opgepakt in Rotterdam-Zuid. De zaak werd niet inhoudelijk behandeld. Zo werd er besproken of er nog aanvullend onderzoek gedaan moet worden.

Het tweetal wilde een aanslag plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Uit onderzoek van de mobiele telefoons van de verdachten is gebleken dat ze onder meer zochten naar afscheidsvideo's van andere aanslagplegers.

​ Lees ook: 'Rotterdamse terreurverdachten planden aanslagen' Verslaggever Paul Verspeek was in de rechtszaal aanwezig en twitterde over de zaak. Werkt het liveblog niet? Klik dan hier .