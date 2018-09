Fietser overlijdt na aanrijding in Maassluis

Een fietser is woensdagochtend overleden na een aanrijding op de Industrieweg in Maassluis. Een ambulance kwam ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is de man aangereden door een auto, toen hij de weg wilde oversteken. Hij had onder meer een hoofdwond.

Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. De man reed op een elektrische fiets. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het slachtoffer een oudere man.