Deel dit artikel:











Rotterdamse terreurverdachten keken ook naar Erasmusbrug Erasmusbrug - foto: Sylvio Pinas

De terreurverdachten die in juni werden opgepakt in Rotterdam-Zuid omdat ze mogelijk een aanslag wilden plegen op het Rotterdamse politiebureau Veranda, hebben ook beelden gemaakt van de Erasmusbrug. Daarbij werd een lied over sterven als martelaar gezongen.

Het tweetal stond woensdagochtend voor het eerst voor de rechter. Volgens de officier van justitie wilden ze op korte termijn een aanslag plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. "Door snel optreden van de politie is dat voorkomen", zegt het Openbaar Ministerie (OM). In chatberichten op Facebook hebben de twee mannen het over het verkrijgen van wapens en explosieven. Ook bespreken ze de bereidheid om te sterven als martelaar. Er bestaat onduidelijkheid over de identiteit van de twee verdachten. Zelf zeggen ze uit Libië te komen en minderjarig te zijn, maar volgens het OM gaat het om Marokkaanse mannen die meerderjarig zijn. Een van hen heeft jaren in Duitsland gewoond en daar ook in de cel gezeten. De twee mannen blijven voorlopig vastzitten, omdat de rechter bang is dat ze er mogelijk vandoor gaan. Ze zitten vast op de terrorismeafdeling van de gevangenis in Vught.

Lees ook: Liveblog teruglezen: Niet-inhoudelijke zitting Rotterdamse terreurverdachten