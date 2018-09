Aboutaleb: met Antwerpen praten over criminaliteit

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb gaat binnenkort met zijn collega in Antwerpen en de Belgische justitie praten over de aanpak van criminaliteit. De handel in drugs en ondermijning in beide steden lijkt nauwverbonden met elkaar.

''We willen maatregelen nemen en afspraken maken om een waterbedeffect te voorkomen'', vertelde de burgemeester woensdagochtend bij het ondernemersontbijt.

Rotterdam krijgt van het Rijk 5 à 6 miljoen euro om ondermijning, waar onder- en bovenwereld zich met elkaar vermengen, te bestrijden. Aboutaleb: ''Maar dat geld is tijdelijk. Ik heb recent met de minister van financiën gesproken over een structurele aanpak. Ik ben er van overtuigd dat we dan jaarlijks honderden miljoenen euro's aan crimineel geld kunnen ophalen", zegt Aboutaleb.

Wonen

De burgemeester wil ook het onderwerp 'wonen voor de gewone werknemer' meer op de agenda krijgen. Rotterdam heeft agenten, leerkrachten en verpleegkundigen hard nodig, vindt Aboutaleb. Maar de geschikte woningen kan de stad moeizaam bieden. Daarom dreigen die mensen niet te komen.

''In Zaandam overwegen ze een vierdaagse werkweek voor basisscholen in te voeren vanwege het gebrek aan leerkrachten. Zover moeten we het in Rotterdam niet laten komen'', vindt Aboutaleb. '"Dit hangt samen met het vraagstuk wonen.''

Aboutaleb had graag gezien dat de beginsalarissen van agenten waren opgekrikt. Ook vindt hij dat het kabinet op Prinsjesdag meer van zijn sociale kant had kunnen laten zien. ''Er is wat geld voor armoede, maar dat is niet zoveel. Het had wat meer gekund.''