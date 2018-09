Capelse protestmars tegen sluiting poelier

Bezuinigingen, dividendbelasting of milieuvervuiling. Er zijn tal van redenen om de straat op te gaan. Maar in Capelle aan den IJssel wordt vrijdagmiddag een protestmars gehouden tegen de sluiting van poelier Kip ik heb je.

De kippenhandel van vader Ton en dochter Lis moet verdwijnen als de verbouwing van winkelcentrum De Koperwiek is afgerond. De plek waar nu de poelier zit, wordt dan bij de supermarkt Jumbo getrokken. Er dient volgende week een rechtszaak om de sluiting tegen te houden.

De vaste klanten, en dat zouden er nogal wat zijn, zien dat liever niet gebeuren. "Alleen al voor het broodje bal komen er zo'n vierhonderd mensen per dag", zegt een van de vaste klanten Sako. "Het is een groot verlies voor jong en oud."

Sako vertelt dat hij elke pauze van school voor een broodje bal naar de kippenzaak loopt. "En veel van mijn klasgenoten doen dat ook. Ze zijn zo goed, omdat ze gemaakt zijn van kipgehakt. Dat blijft langer sappig dan rundergehakt. En er zitten speciale kruiden in. Welke dat zijn, dat weet ik niet. Dat blijft een geheim van de chef."

Familiezaak

Ook Mozen Rahini noemt het schandalig dat Ton met zijn zaak moet vertrekken. Daarom is hij handtekeningen gaan verzamelen en heeft hij een protestmars georganiseerd. "Het is een familiezaak van iemand die zijn eigen brood verdient om zijn familie te onderhouden", zegt Rahini. "Het is onterecht dat hij weg moet."

In een paar dagen tijd haalde Rahini zo'n negenhonderd handtekeningen op. Dat hadden er volgens hem nog veel meer kunnen zijn, als hij meer de tijd had gehad. Want de poelier is enorm bekend in Capelle.

David vs Goliath

Het is niet voor het eerst dat de supermarktketen en de poelier lijnrecht tegenover elkaar staan. Een paar jaar geleden leidde dat ook al tot een rechtszaak, die werd gewonnen door de poelier. Maar het huurcontract van Kip ik heb je loopt binnenkort af.

"Het is echt David tegen Goliath", gaat Sako verder. "Dit is een kleine onderneming en die neemt het op tegen een groot bedrijf als de Jumbo. Daar is moeilijk tegenop te boksen."

Rechtszaak

Jumbo zou in een contract met de exploitant van De Koperwiek, Wereldhaven, hebben vastgelegd dat zij na de verbouwing recht hebben op de ruimte waar nu nog de poelier zit. Dat wordt volgende week aangevochten voor de rechter. Het is niet bekend waar de poelier heen gaat, als hij de rechtszaak verliest.

De protestmars is vrijdagmiddag om 14:00 uur en start bij de Hoeksteenkerk in Capelle aan den IJssel. De actievoerders trekken dan door het winkelcentrum naar het kantoor van exploitant Wereldhaven.

Jumbo en exploitant Wereldhaven wilden woensdagochtend niet reageren op de zaak. Ook eigenaar Ton kon vanwege de aankomende rechtszaak niets zeggen.