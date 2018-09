Feyenoord traint nog zonder Jørgensen, spits sluit later aan

Nicolai Jørgensen liet zich woensdag tijdens de laatste openbare training in aanloop naar het duel met FC Utrecht zoals verwacht nog niet zien op het trainingsveld van Feyenoord. De Deen, die dinsdag afhaakte met een lichte voetblessure, sluit later deze week waarschijnlijk weer aan.

Ook Jeremiah St. Juste stond niet op het veld. Hij werkte, net als dinsdag, een binnenprogramma af. In het krachthonk zat ook Ridgeciano Haps, die al langer uit de roulatie is. De linksback trainde vorige week nog wel even buiten.

Feyenoord - FC Utrecht begint zondag al om 12.15 uur en is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond.