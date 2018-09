NK Schermen komende twee jaar in Topsportcentrum

Topsportcentrum in Rotterdam

Het NK Schermen keert in 2019 en 2020 terug naar Rotterdam. Voor de derde keer vindt het Nederlands kampioenschap plaats in het Topsportcentrum naast de Kuip. Komend jaar op zaterdag 25 en zondag 26 mei.

Er wordt gestreden om het kampioenschap op Degen, Floret en Sabel. Het NK is een belangrijke graadmeter en geldt als kwalificatie voor deelname aan het EK en WK senioren. In 2020 staat het NK in het teken van de Olympische Spelen. Dan geldt het evenement als belangrijk kwalificatietoernooi richting Tokyo en krijgt het evenement een toepasselijk Japans tintje.