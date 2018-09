Deel dit artikel:











Bijzondere apen bekijken hun nieuwe verblijf in Blijdorp De gelada's in hun nieuwe verblijf

Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft nieuwe bewoners. Woensdagochtend namen gelada's, een apensoort uit Ethiopië, een kijkje in hun nieuwe verblijf. Blijdorp is de eerste dierentuin van Nederland waar deze apen te zien zijn.

"Eigenlijk zit je naar één grote spiegel te kijken", zegt verzorger Ben over de gelijkenis die de apen met mensen hebben. "Wat hun zo uniek maakt, zijn de sociale structuren die ze met elkaar hebben. Ze hebben enorme menselijke trekken. Ze leven in Ethopië met honderden bij elkaar. Door die sociale structuur hebben ze veel contact met elkaar." Zo hoor je de gelada's al van ver: ze babbelen de hele dag met elkaar. De mannetjesapen hebben manen rond hun kop en de mannetjes en de vrouwtjes hebben een haarloos rood gebied op hun borst. Het is de enige apensoort die gras eet. Blijdorp huisvest één familiegroep gelada's. In totaal gaat het om negen apen, die in het oude, monumentale roofdierenverblijf dicht bij de oude ingang hun intrek nemen. Dat verblijf wordt momenteel verbouwd. De komende maand wordt het nieuwe verblijf van de gelada's afgemaakt. Zo worden er nog netten gespannen over het buitengebied. Half oktober volgt de officiële opening.