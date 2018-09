Levendige herinneringen aan een restaurant in de as

De brand die woensdagochtend restaurant Abel in de as legde, raakt niet alleen de eigenaren. Ook bij mensen die een bijzondere geschiedenis met de feestlocatie in Poortugaal hebben, komt het nieuws als een klap binnen.

Priscilla en Clenn trouwden vorig jaar april in restaurant Abel. Priscilla heeft daar warme herinneringen aan. "Ze hebben ons daar toen zo goed geholpen, ze zijn zo vriendelijk als maar zijn kan", blikt ze terug. Bij Abel kwamen ze zelf met ideeën voor de feestlocatie qua versiering, opbouw en kleur. "Een thuisgevoel, dat je echt welkom bent", omschrijft Priscilla het.

Omdat ze zulke fijne herinneringen heeft aan het restaurant, wilde ze iets doen. Daarom heeft Priscilla een doneeractie opgezet voor het restaurant . "Ik kon niet op de bank stil blijven zitten", legt ze uit.

De komende tijd zullen een hoop geplande bruiloften, verjaardagen en jubilea naar een andere locatie moeten. Suzanne zou zaterdag het 60-jarige huwelijksjubileum van haar schoonouders vieren in Abel. Zelf is ze in 1988 getrouwd op die locatie, al heette het toen anders. "Het is voor ons een soort vaste plek om met een grote groep iets te vieren",legt ze uit. "We hebben er laatst ook nog iemands 75-jarige verjaardag gevierd."

In de nacht van dinsdag op woensdag hebben vlammen restaurant Abel in Poortugaal helemaal verwoest. Burgemeester Hans Wagner zei al dat de impact van deze brand verder gaat dan de eigenaren. "Het is heel verdrietig voor de familie Abel, maar ook voor de gemeenschap. De impact hiervan gaat tot ver buiten de regio."